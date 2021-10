Ali Bouariche, anesthésiste de l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche), a été piqué par une passion particulière il y a quelques années: l'élevage des abeilles noires, l'espèce locale. C'est un documentaire qui lui a donné l'idée. "On y parlait du déclin des abeilles, et de certains Parisiens qui ont installé des ruches en ville. Je me suis dit: pourquoi pas moi?".

"Sans abeilles, on ne peut pas vivre"

Après s'être renseigné sur la réglementation, le Cherbourgeois achète son premier essaim à un apiculteur d'Orval, près de Coutances (Manche). "Je ne savais pas manipuler les ruches! Mais au fur et à mesure j'ai appris, grâce à l'association La Manche Apicole". Aujourd'hui, trois ruches trônent au fond de son jardin.

Ses abeilles butinent dans un rayon de trois kilomètres, qui comprend notamment le parc du château des Ravalet, le jardin public au pied de la montagne du Roule… et le jardin des voisins:

Cherbourg. Insolite : à Cherbourg, il élève des ruches en ville

S'il a pu récolter environ 50 kilos de miel cette année, Ali Bouariche assure que ce n'est pas cela qui compte. "Je ne suis pas producteur… Je préserve les abeilles. Elles participent à la pollinisation, sans elles on ne peut pas vivre".

Un miel de ville

Alors, à quoi ressemble le miel de Cherbourg? "Il est très fin, avec un arrière-goût de châtaigne". La Cave à Fromage, fromager du centre-ville, s'est laissée séduire et propose des pots à la vente.

Ali Bouariche aimerait que d'autres citadins aident les abeilles à perdurer. Des insectes menacés par les pesticides, mais aussi par le frelon asiatique et le varois, un acarien. Ce passionné tente de trouver des solutions pour les contrer, avec une méthode naturelle.



