Calvados: Spectacles jeunesse à la Ferme Culturelle du Bessin pendant les vacances

Durant les vacances, le ferme culturelle du Bessin de Varembert propose plusieurs spectacles jeunesse. Ce mercredi 26 octobre, c'est Halloween qui est à l'honneur avec "Il était encore une fois"avec Célestine qui mélange des ingrédients dans sa marmite.

Ce dimanche place à Georges le clown qui présente "c'est quand même un peu les vacances".

Rendez-vous mercredi 26 et dimanche 30 octobre 2016 à 15h pour un spectacle suivi d'un goûter. C'est gratuit pour les - de 3 ans, 6€ pour les 3-18 ans et 8€ pour les adultes. Infos et résevations sur www.fcb.varembert.com

Ecoutez Georges le clown nous présenter son spectacle de dimanche: