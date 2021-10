Caen. Calvados : un détenu de la prison de Caen bouscule un agent, 3 mois de prison

Entre Nicolas legrand, incarcéré à la prison de Caen (Calvados) et un agent de sécurité, une dispute éclate le samedi 16 juillet 2016. En cause les écarteurs que le détenu porte aux lobes de ses oreilles. S'étant fait faire des piercings, il arbore un rouleau de scotch à l'une et un bouchon de tube à essai (donné par l'infirmière), à l'autre.

Le surveillant lui intime l'ordre de les enlever

Muni de ces écarteurs de fortune, pour ne pas que les trous se rebouchent, l'homme s'apprête à prendre sa douche. Mais le surveillant ne l'entend pas de cette oreille et lui intime l'ordre de les enlever.

Trois jours d'incapacité totale de travail

L'individu refuse, le ton monte et l'agent repoussé, se cogne l'épaule contre une rambarde. L'agression lui vaudra trois jours d'incapacité totale de travail. Nicolas Legrand, âgé de 30 ans, a comparu détenu le mercredi 19 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence envers un dépositaire de l'autorité publique.

Manière excessive d'appliquer le règlement intérieur

"Pourquoi prohiber ces bouchons ? questionne l'avocat de la défense, on applique d'une manière excessive le règlement intérieur !" Sa dernière condamnation étant pour meurtre, le casier judiciaire du prévenu ne plaide pas en sa faveur. Il écope de 3 mois de prison ferme, de 1000 euros de dommages et intérêts et de 500 euros de frais de justice.

