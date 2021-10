Hérouville-Saint-Clair. Bonne table en Normandie: Steak Family, à Hérouville

Sur l'axe qui mène de Caen à Biéville-Beuville, je remarque l'ouverture d'un nouvel établissement et décide de m'y arrêter pour déjeuner. J'ai un peu de mal à me stationner, le parking étant relativement restreint. Pas besoin de consulter une carte pour découvrir le concept de Steak Family, ouvert sept jours sur sept. Sur la devanture, la formule est claire: le midi, du lundi au samedi, buffet à volonté à 12,90€. Le soir, du lundi au samedi, et le dimanche et jours fériés, idem mais pour 18.50€.

Crêpes à la demande

Quand j'entre, je découvre un espace très vaste. Ici, on ne mange pas les uns sur les autres. Il y a même un coin pour les petits et une scène, pour les amateurs de représentation improvisée! Je m'installe sur une petite table et commande un verre de vin. C'est vraiment gigantesque. Je me lève pour découvrir le buffet. Il y a… de tout. Des entrées en veux-tu en voilà, des classiques crudités à des beignets frits plus exotiques. De la viande à griller, du poisson et des accompagnements à tire-larigot. Le plus dur, c'est de choisir! J'opte finalement pour des tomates farcies.

En dessert, le choix est aussi très large. Tout ou presque est miniature, ce qui permet de goûter un peu à tous. Je découvre même, en réglant ma note après un petit café, qu'il y avait des crêpes, faites à la demande!

Pratique. Steak Family avenue du général de Gaulle à Hérouville. Ouvert Tél. 02 31 50 83 24