Hérouville-Saint-Clair. Vélos : des pistes cyclables pour relier Hérouville et Biéville-Beuville

Les cyclistes vont être ravis. Mardi 21 novembre 2017, la communauté urbaine de Caen la mer (Calvados) a présenté les travaux de construction d'une piste cyclable pour relier les communes de Biéville-Beuville et Hérouville Saint-Clair. Un linéaire de 750 mètres est en cours de réalisation. Après quatre mois de travaux, une voie verte partagée sera aménagée.

Un aménagement sécurisé

Les cyclistes, venant du nord de la Communauté urbaine, pourront se rendre plus sereinement sur les zones d'activités du Citis et de la Sphère, ainsi que sur le plateau Nord, et au-delà rejoindre le centre-ville de Caen via les aménagements cyclables réalisés par la ville. Ce projet permettra ainsi aux usagers d'emprunter un aménagement dédié sécurisé, pour rejoindre Hérouville, en lieu et place de la RD60.