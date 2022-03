Paris (AFP). Le chien et le chat... mieux que des amis pour les Français

"C’est un réconfort énorme et ils trouveraient leur vie bien triste sans leur chien ou chat", selon cette enquête réalisée par OpinionWay à la demande d'Assuropoil, une compagnie d'assurance santé pour chiens et chats. "Au moins avec son animal de compagnie, on ne se fâche jamais!"

L'animal est un confident: 97% des personnes interrogées avouent lui parler, au sujet de la météo, de leurs petits soucis, de leur journée, leurs projets et même de leur vie sentimentale (essentiellement les jeunes âgés de moins de 35 ans).

Mais, si la compagnie de l'animal est préférée à celle des amis, la famille remporte le duel haut la main, 64% des sondés disant de passer plus de temps avec elle, contre 35% tout de même qui privilégient Choupette.

Dans un pays qui compte 63 millions d'animaux de compagnie, Félix et Médor sont un réel soutien dans la vie personnelle de 43% des sondés. Et, aujourd'hui, l'animal de compagnie est considéré comme un membre de la famille à part entière. Ainsi, 25% des personnes interrogées, majoritairement des femmes, avouent passer plus de temps avec leur animal que leur conjoint.

Même si 74% des Français préfèrent encore passer du temps avec leur bien-aimé plutôt qu'avec leur bête, à la question "Quelles réactions auriez-vous si votre futur conjoint n’acceptait pas votre animal de compagnie?", 40% répondent que ce serait rédhibitoire.

Plus surprenant, 37% saluent leur animal en premier en rentrant chez eux et 15% embrassent leur chien ou leur chat avant leurs enfants. Les parents avouent même être plus heureux de retrouver leur animal que leur(s) enfant(s) le soir (29% contre 21%).

Et les Français sont généreux avec leurs bêtes. Chaque année, ils dépensent plus de 4 milliards d'euros pour eux. 40% offrent un cadeau pour Noël, ou pour l'anniversaire de leur compagnon à quatre pattes.

Mais trop peu d'animaux sont assurés contre la maladie, déplore David Derai, directeur général d'Assuropoil, créé en 2002. "En France, l'assurance animalière ne correspond qu'à 8% de la population assurée quand chez nos voisins européens, elle est de 30, voire 40%", précise-t-il.

Ses 150.000 clients dépensent entre 15 et 30 euros par mois pour assurer un chien ou un chat.

Cette étude, intitulée "La complicité des Français avec leurs chiens et leurs chats", a été réalisée à la mi-septembre auprès d'un échantillon de 1.048 possesseurs de chiens et/ou chats, issu d'un échantillon de 2.221 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.