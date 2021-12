L'Agenda en Normandie : lundi 22 août

A partir de mercredi et jusqu'à dimanche, se tient le Festival des Voiles de Travail à Granville. Le caractère original de cette manifestation marie activités en mer, animations dans le port et manifestations à terre, et donne une vision complète de ce que furent les voiliers de travail. Le programme complet des festivités et les infos pratiques sur www.festivaldesvoilesdetravail.com

Samedi, Saint-Lô Commerces organise l'opération «Grand déballage des commerçants Saint-Lois». Les commerçants déballeront dans les rues avec des bons plans pour la rentrée. L'occasion aussi de découvrir les nouvelles collections. Toutes les infos sur www.saintlocommerces.com

Dimanche, se tient la 11ème édition de la fête à Saint-Sauveur à Flers. Des animations en continu avec un coin pour les tous-petits, des baptêmes de poneys, des structures gonflables ou encore des jeux surdimensionnés. Une soirée musicale sera également proposée avec démonstration et initiation aux danses hip-hop. C'est ce dimanche de 14h à 23h sur le parc urbain du quartier Saint-Sauveur et c'est gratuit. Plus d'infos sur www.flers-agglo.fr