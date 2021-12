L'Agenda en Normandie : mercredi 17 août

Vendredi, un marché des producteurs de pays est organisé à l'Aigle. L'occasion de découvrir les producteurs locaux et déguster leurs produits. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h, Place de la Halle.

Samedi, se tient le 35ème Enduro des Sables d'Agon-Coutainville. Plusieurs parcours seront proposés : de 1 à 3 km pour les enfants, 10 km pour les femmes et 14 km pour les hommes. Une véritable course à travers les plages et dunes. Il est encore possible de s'inscrire. Renseignements et inscriptions auprès de l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville ou ICI

Samedi, se tient la 1ère édition du Festival «La Route du Calva» à Grimbosq dans le Calvados. C'est un événement familial qui propose aux cyclistes de parcourir une boucle d'une cinquantaine de km avant de se retrouver autour d'une série de concerts. La randonnée et la soirée concerts sont à 10€. Retrouvez toutes les infos et la billetterie ICI