Le 6 août 2016, le secrétaire d'État chargé de la promotion du tourisme, Matthias Fekl, annonçait une baisse de 10% des nuitées des touristes étrangers sur les six premiers mois de l'année en France. Le constat est également partagé par les professionnels du tourisme de Bayeux, dans le Calvados. Après l'année 2014 exceptionnellement bonne, en raison du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, et une année 2015 qui avait su faire perdurer l'événement, le tourisme retrouve des chiffres légèrement plus faibles. Didier Llorca, directeur de l'office de tourisme de Bayeux Intercom, annonce "une baisse de la fréquentation au comptoir de l'office de 10% en juin et juillet".

Les Américains moins nombreux

Le risque d'attentat est un élément explicatif de la peur de certains touristes étrangers de venir en France. Ainsi, les touristes américains sont les premiers cités par les professionnels lorsqu'ils évoquent les nationalités moins présentes. C'est un sentiment partagé par les commerçants de la ville, à l'instar de Marie Gorrégues, co-présidente de l'union des commerçants de Bayeux : "normalement des Américains, on en a tout le temps, depuis le mois de mars. Là on sent qu'on en a moins."

La saison touristique n'est quand même pas catastrophique, grâce notamment aux touristes européens et français toujours présents. Didier Llorca évoque les explications possibles de cette légère baisse :

