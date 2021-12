Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 30 et 31 juillet

MANCHE

Vendredi, une scène ouverte se tient à Cherbourg-en-Cotentin pour la 20ème édition. L'occasion de mettre en valeur de jeunes musiciens amateurs locaux et des groupes émergents de tous styles musicaux. Au programme : The Five Sound, Shake The Ronin, Leonnie ou encore Slaughterhousse. C'est ce vendredi de 20h à 1h du matin sur la plage verte.

Coutainville la Plage se tient tout ce week-end à Agon-Coutainville. De l'art au sport en passant par la gastronomie et l'environnement petits et grands pourront, le temps d'un week-end, prendre part aux diverses activités proposées. Au programme : départ du vieux gréement, initiations au beach golf, au beach tennis, au sand ball, au skimboard ou encore au kite mais aussi des tournois et des baptêmes de plongée. Plus d'infos sur la page Facebook Coutainville la Plage

La 33ème édition du raid Jersey-Carteret, organisé par le Club d'aviron en mer de Barneville-Carteret, se tient ce samedi. 70 bateaux, de tous horizons, s'apprêtent à prendre le départ pour rallier à la rame les 28 km qui séparent Gorey (l'île de Jersey) du port de Barneville-Carteret. Les départs de la course seront lancés, ce samedi, entre 14h55 et 15h40.

Le feu d'artifice organisé par la Mairie de Jullouville (initialement prévu le 16 juillet dernier) sera tiré ce samedi à 23h. Il sera précédé d'une retraite aux flambeaux en fanfare proposée par Jullou en Fête à 22h.

CALVADOS

Tout l'été, sur la Côte de Nacre, à Hermanville-sur-Mer, le club de voile et de loisirs propose de faire de la voile, du char à voile et du cerf-volant. Le club vous permet aussi de vous initier à différents sports : catamaran, planche à voile, fun board et speed sail. Pensez à vous inscrire et rendez-vous au 37 Boulevard de la 3ème Division d'infanterie britannique d'Hermanville-sur-Mer.

Les vacances à Condé côté plage c'est jusqu'au 21 août à Condé-sur-Noireau. De 14h à 19h, profitez, en famille, d'animations, jeux, détentes, journaux, musique, buvette, glaces et pédalos. Tous les jours une acitivté différente est proposée. Les animateurs de la plage vous proposent des animations gratuites à partir de 16h.

Samedi, se tient à Port-en-Bessin-Huppain, la fête du Port. Au programme : course des garçons de café dans les rues du centre-ville, calèche, maquillage pour les enfants, structures gonflables, vieux gréements, chorales et ventes de produits nautiques. C'est gratuit.

Samedi, l'Urban Sport Day se tient à Tourgéville dans le Calvados. C'est une journée découverte des sports urbains. Au programme : démonstrations et initiations à la slackline, hip-hop, reggaeton, slalom, rollers et graffitis. C'est ce samedi sur la digue de Tourgéville.

ORNE

Rendez-vous à Alençon Plage, au cœur du parc des promenades. Au programme de cette 2ème édition, des concerts, des animations pour petits et grands, des tournois et des initiations à de nombreux sports et des jeux d'eau. Alençon Plage jusqu'au 24 août avec Tendance Ouest.

Tout l'été, vous avez rendez-vous au centre aquatique Capfl'O à Flers. Que ce soit pour la baignade en famille, la détente entre amis ou la remise en forme, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges : structures gonflables, jeux, cours de natation, d'aquagym et d'aquabike mais aussi solarium, balnéo et espace soins. Toutes les infos ICI

Vendredi et samedi, découvrez "Biches Festival", un nouveau rendez-vous à Cisai St Aubin dans l'Orne, à quelques minutes de Gacé, au coeur du Pays d'Auge. Il s'agit d'un festival musical avec pour objectif de mettre en avant les talents de demain. La programmation va du rock à la pop en passant par l’électro. A noter la présence des talents normands comme Beach Youth ou encore les Caennais de Samba de la Muerte. Toutes les infos ICI

Samedi, se tient à Nocé, le festival Bulles de Mômes à la Maison du Parc Naturel Régional du Perche. Des animations pour toute la famille sont prévues : jeux géants en bois, jeux de société, des espaces de jeux symboliques et concerts. Rendez-vous, ce samedi, de 14h à 19h à la Maison du Parc à Nocé. C'est gratuit.