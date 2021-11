Manche : course-poursuite et arrestation très mouvementée à Cherbourg

Samedi 16 juillet 2016 au matin, peu avant 7 heures, lors d'une opération de contrôle d’alcoolémie, place de la République à Cherbourg (Manche), le conducteur d’une BMW n’a pas obtempéré aux injonctions de la police. Il s'est engagé à contresens à très vive allure dans le centre-ville, jusqu'à être stoppé dans sa fuite par un camion qui était en livraison.

Il fonce sur les policiers.

Le conducteur n’a alors pas hésité à monter sur le trottoir en vue de percuter les policiers, avant de prendre à nouveau la fuite à 150km/h, franchissant des lignes blanches et ne respectant pas les feux tricolores, ce qui lui a permis de "semer" les policiers…

Incroyable coïncidence

Mais un peu plus tard, les policiers ont reconnu le fuyard à l'entrée d’un établissement de nuit, de la rue de la Paix à Cherbourg. Il avait encore la clef de la BMW dans sa poche. Après l'arrivée de renforts, l'homme et son passager ont été appréhendés.

Le conducteur est convoqué au tribunal. Son passager est en garde à vue pour des faits de détention et mise en circulation de fausse monnaie.

