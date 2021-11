L'Agenda en Normandie : vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet 2016, à Rai (Orne), près de L'Aigle, c'est la 3e édition des Rai'stivals. Rendez-vous ce samedi dès 15h. L'entrée est grauite pour les moins de 12 ans, 5€ pour les ados et 10€ pour les adultes. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

Dimanche 10 juillet 2016, c'est Festy'Plage à Grandcamp-Maisy (Calvados). L'Office de Tourisme, l'école de voile, le service animation d'Isigny-Grandcamp et leurs partenaires vous proposent une journée sous le signe du vent. Au programme : des initiations aux rudiments de la voile, des démonstrations de sauvetage en mer, des ateliers ludiques, des jeux de plage et des structures gonflables. C'est ce dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et c'est gratuit.

A Pontorson (Manche), un spectacle familial à base de projections d'images monumentales sur la façade de l'Hôtel de Ville est proposé tout l'été. Le spectacle est précédé d'une démonstration de cirque et une exposition d'artistes est également proposée. C'est tous les jours dès la tombée de la nuit et c'est gratuit.