A Rouen, Nachos Mexican Grill ouvre son second fast food 100% fait maison

Les Docks 76 devenaient trop petits pour Adrien Delage et Benoît Leroy. Ces deux entrepreneurs, anciens étudiants de Neoma, s'apprêtent à ouvrir, samedi 9 juillet, dans la rue du Gros Horloge, le deuxième Nachos Mexican Grill, après celui ouvert en 2013 dans le centre commercial. Les 300 premiers venus auront droit à une fajitas offerte.

Des livraisons quotidiennes d'ingrédients frais

Un nouveau venu dans le centre-ville qui vient confirmer l'ambition des deux jeunes hommes de faire de Nachos "la première chaîne de restauration rapide mexicaine 100 % fait maison en France". Car l'originalité de Nachos, où sont servis fajitas et tacos, tient bien à cette cuisine faite sur place et maison : "Nous recevons des livraisons quotidiennes d'ingrédients frais. Tout est fait sur place."

Un concept qui, espèrent les deux gérants, va conquérir le centre-ville et les 35 000 personnes qui passent chaque jour rue du Gros Horloge. Mais Adrien Delage et Benoît Leroy voient plus loin que cette 2nde franchise : "Nous espérons 30 ouvertures en 2030 et 80 à terme." Le Havre, Rennes et Besançon seront les prochaines villes à accueillir les as des fajitas.

