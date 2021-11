Normandie : les cavaliers français pour les Jeux Olympiques sélectionnés au Haras du Pin

Le Grand National du Haras du Pin (Orne) était disputé ces mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016. L'épreuve a permis à la Fédération française d’Équitation d'achever sa sélection des couples "cavalier-cheval" qui iront défendre les couleurs françaises aux prochains Jeux Olympiques à Rio de Janeiro.

Mathieu Lemoine, sur son cheval "Bart L", s'est imposé dans la catégorie "Pro Elite", au terme de cette journée et demie de compétition, avec épreuves de dressage, de cross et de saut d'obstacle.

Sélection pour Rio

Cette compétition était particulièrement importante, puisqu'elle a permis à la Fédération française d'équitation de départager les cavaliers français pour n'en emmener que cinq au Brésil : 4 titulaires et 1 remplaçant, pour disputer le concours complet des prochains Jeux Olympiques, à Rio de Janeiro, au début du mois d'août prochain.

Jean Morel, directeur du circuit "Grand National", à la Fédération Française d’Équitation :

Impossible de lire le son.

Une visite vétérinaire poussée

Les chevaux doivent encore subir une visite vétérinaire très poussée, et la Fédération française d’équitation dévoilera la semaine prochaine sa liste des couples "cavalier-cheva" sélectionnés pour aller disputer le concours complet à Rio.

Les vainqueurs des 3 concours disputés au Pin: