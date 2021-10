L'Agenda en Normandie : lundi 4 juillet

A partir de mercredi et jusqu'à samedi, le festival familial «Tongs et Espadrilles» est de retour pour sa 5ème édition à Mondeville. L'espace Michel Farré retrouve l'esprit plage le temps d'une semaine et propose de nombreuses animations. Jeux et activités, initiation à la danse, théâtre et concerts en soirée. Une soirée mousse sur fond de hip-hop sera proposée samedi pour conclure le festival.

Vendredi, un marché des producteurs de pays est organisé à Alençon. Un marché proposant une large gamme de produits locaux ainsi que des animations thématiques et des animations en ville. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h à la Halle au Blé d'Alençon.

Samedi, c'est le 9ème rendez-vous des artistes à Saint-James dans le Sud-Manche. Au programme : musique, peintres, animations pour petits et grands, brocante et vide-greniers. Rendez-vous, ce dimanche, à Saint-James pour le rendez-vous des artistes de 10h à 18h.