Météo et contexte national : incertitudes pour le tourisme dans le Calvados

Météo défavorable, attentats partout dans le monde, mouvements sociaux, ou Brexit : depuis plusieurs semaines, le contexte national ne permet pas de stabilité propice à une vision d'ensemble. Alors que le comité départemental du tourisme du Calvados tenait mercredi 29 juin 2016 son assemblée générale, son directeur Karl Joly évoque en effet "pas mal d'incertitudes" sur le marché du tourisme.

"On doit rester optimistes"

"On peut imaginer des perspectives plutôt positives dans le Calvados après les attentats, notamment en Turquie : les Français devraient davantage prendre des vacances chez eux, ou ailleurs en France. L'Euro de football impacte lui-aussi l'organisation des vacances en ce début d'été", notait-il. "On doit rester optimistes, en espérant que le temps revienne au beau".

Le Calvados, 8e département le plus visité

Si l'année 2014 faisait figure d'année exceptionnelle sur le plan du tourisme avec de nombreux événements de grande envergure – le 70e anniversaire du Débarquement et les Jeux équestres mondiaux –, l'année 2013 est aujourd'hui l'année de référence. "Et notre fréquentation est en augmentation par rapport à 2013", se réjouissait Karl Joly. Le Calvados est aujourd'hui le 8e département le plus visité de France.

Le nautisme à développer

Parmi les potentiels de développement : la thématique du médiéval ou la filière nautique, "qui nous semble encore en retrait par rapport au potentiel". Le vélo, lui, a déjà fait recette : une quarantaine de prestataires auraient déjà misé sur la Vélo-Francette et les aménagements de ces dernières années.