Retrouvez Tendance Ouest sur la foire de Caen 2011 !

C’est une grande structure tubulaire aux couleurs de la radio et de son journal qui a été dressée au carrefour des chemins qui mènent aux principaux centres d’intérêt de la Foire, à commencer par la fameuse “Allée du bagou”.

Un sourire au photographe et votre poster à la sortie !

Comme chaque année, vous ne repartirez pas les mains vides : le stand accueille cette fois-ci un studio-photo afin que vous puissiez participer à notre opération “Faites la Une de Tendance Ouest Caen”! C’est simple et gratuit : un sourire au photographe et vous repartez avec votre portrait en couverture de la première page du journal de Caen, en format poster.

Ceux qui le souhaitent retrouveront leur Une sur notre site internet www.tendanceouest.com dans le cadre d’une grande galerie de photos-portraits. De quoi épater sans aucun doute vos proches et vos amis !

C’est le moment de se rencontrer et d’échanger

La foire, c’est aussi l’occasion de se rencontrer et d’échanger. Les idées, les avis, notamment de la part des 105 000 bas-normands qui nous écoutent chaque jour*, sur la façon dont nous traitons l’actualité ou concevons les programmes musicaux nous permettent de mieux connaître les attentes et d’évoluer depuis près de trente ans. Car notre quotidien, c’est vous !

* Médiamétrie - Médialocales, audience cumulée sur 13 ans et +, septembre 2010 - juin 2011, lundi au vendredi 5h/24h.