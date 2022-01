Une Foire sous le charme de l’Orient

Du 16 au 26 septembre, l’exposition événement retracera cette incroyable épopée qui a débuté deux siècles avant notre ère. Un beau voyage de la Chine à Istanbul en passant par l’Afghanistan, l’Iran ou encore l’Inde.



Les derviches tourneurs

Parmi les autre temps forts de ce cru 2011, le Restaurant Le Caravansérail sera investi par des spectacles gratuits tout au long de la durée de la Foire : la danseuse orientale Soraya, le groupe Istanbul Dream... Et surtout, les Derviches Tourneurs. Vêtus de grandes robes blanches, ces artistes se meuvent avec grâce en esquissant des mouvements proches de ceux de la toupie pour une perfomance absolument fascinante. Tous les jours, sur l’esplanade du Zénith.

Concerts et soirées à thème

Une fois n’est pas coutume, la Foire sera rythmée par une série de concerts. Un grand nombre d’entre eux se dérouleront sur le pavillon du Conseil régional. Sans oublier les soirées musicales à thème : tango vendredi 16, salsa samedi 17 et rock acrobatique mardi 20.

Agriculture et artisanat à l’honneur

L’objectif de la Foire n’est pas uniquement d’inviter au voyage, mais aussi de promouvoir la richesse et la diversité des produits régionaux. Dégustations, rencontres avec des producteurs et artisans locaux, et concours de bovins feront la part belle à l’agriculture bas-normande. Et, dans le cadre de la Journée de l’apprentissage le 21 septembre, les membres de l’association Outil en main partageront leur savoir-faire avec le public.

