Les nouveautés 2011 de la Foire de Caen

L’entreprise, qui surfe sur l’engouement toujours plus fort pour l’art culinaire, organise tous les jours des cours de cuisine encadrés par une équipe de chefs, mais aussi des démonstrations et des créations de statues en sucre, le tout gratuitement. Le but : faire voyager les papilles à la découverte de l’Orient et de son savoir-faire. Turquie, Afghanistan, Tibet, Chine... Autant de destinations aux traditions gastronomiques méconnues qu’on peut découvrir avec profit grâce à un parcours explicatif et ludique. Flyin’Chef sera installé dans l’espace Planète Jeux au fond du Hall 2.

En plus du chapiteau de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen dédié aux nouvelles technologies (lire page 7), le stand de l’opérateur téléphonique Orange présentera des démonstrations autour des NFC, la communication en champ proche. Cette technologie permet la transmission de données à courte portée et à haute fréquence grâce à un terminal de type smartphone.

Des visuels parodiques créés par Heula

Heula, l’éditeur des fameuses cartes postales très normandes, propose cette année une série de douze visuels parodiant avec tendresse la thématique de la Foire, la Route de la Soie, transformée pour l’occasion en “Route de la Soif”.

Les animations promettent par ailleurs leur lot de sensations fortes, avec notamment la parade de la Route de la Soie. Trois fois par jour, à 11 h, 15 h et 18 h, une caravane de chameaux et de dromadaires accompagnés de leurs dresseurs défileront en musique pour un moment unique et dépaysant. Départ devant le stand de la Ville de Caen au fond du Hall 2. Et comme chaque année, concerts et spectacles iront bon train.