Un petit tour dans les stands de la foire de Caen ?

De l’entrée principale, on ne peut rater la grande structure de Tendance Ouest et son invitation à faire la Une du journal de Caen (lire ci-contre). Ni un peu pus loin la rue du Bagou où camelots et autres marchands rivalisent d’ingéniosité pour vendre un florilège de produits. À l’intérieur du hall n°2, c’est un vrai voyage qui est proposé grâce à la présence de dizaines de stands et leurs produits du monde entier.

Un brachiosaure à la Foire

Les visiteurs ont aussi le loisir de s’arrêter au stand orienté tourisme de 300 m2 du Conseil général du Calvados qui fait la part belle à un brachiosaure, clin d’oeil au Paléospace de Villers-sur-Mer qui a ouvert ses portes en avril dernier et qui vient remarquablement compléter l’offre du département. Il ne manqueront pas non plus celui de l’artisanat qui offre une grande vitrine aux professionnels des métiers du bâtiment et des métiers d’art. L’espace de la Région joue quant à lui la carte de la jeunesse et de la musique, avec 18 concerts prévus sur les dix jours. Celui de la ville de Caen et de Caen la mer vous proposera de participer à l’opération “Geemik”, quatre jeux sur tablettes tactiques en libre service. Tandis que les plus petits trouveront leur bonheur sur le stand “Planète Jeux”.Gourmands ou amateurs du terroir, vous ne raterez pas la Rue des produits normands, ni le foirail où se joueront les concours départementaux des races bovines Charolaise et Normande.