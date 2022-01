Le Changshou, un restaurant chinois à part

Le restaurant asiatique se démarque nettement des autres enseignes de ce type par son authenticité et ses plats originaux. Néons au plafond, murs peints en mauve et blanc et petit espace d’une vingtaine de couverts en font un coin très exotique près de la rue de Bras, pour un déjeuner à l’étranger.

Pas de formule, mais une spécialité déclinée en nombreux plats : la soupe. Attention, cette soupe-là a besoin d’un bel appétit, enrichie et copieuse qu’elle est ! "Soupe de nouilles au bœuf spécial", "soupe de pâte de riz au poulet" ou "soupe de raviolis chinois aux crevettes", de 5 à 9€, elle offre un vrai aperçu de ce qu’on imagine proposée dans une échoppe sur la route de la soie. Peu friand de soupe en général, j’ai opté pour l’alternative "pâtes de riz DanDan au bœuf avec cacahouètes et piment". C’est encore meilleur que ce que je pensais, et pour le moins inhabituel. Assez relevé, mais juste comme il faut. Et la quantité est parfaite. Les desserts sont plus classiques, entre perle de coco, litchis ou nougat. J’ai failli passer à côté de ce retaurant : j’aurais raté une bonne adresse, où l’on se sent ailleurs, ne serait-ce que grâce à la sympathique tenancière, très occupée mais très attentive à la fois.



Le Changshou, 20 rue Demolombe. Tél. 02 31 08 47 76.