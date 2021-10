Royal de Mondeville : la nouvelle génération

L'établissement dispose sept jours sur sept de 180 couverts sur deux étages, dans une ambiance épurée et un (très) grand espace de restauration au centre duquel les mets sont disponibles en libre-service. Le responsable du Royal n'en est pas à son coup d'essai : il est déjà propriétaire du Dragon de Beaulieu et sait ce qui plait aux clients caennais.

Côté cuisine, on peut s'attendre à de bonnes surprises. Faire son choix relève souvent plus du hasard que de la connaissance des plats. Viandes (canard, boeuf, poulet), poissons (calamars, crevettes, coquilles saint-Jacques), raviolis ou beignets : l'ensemble est impressionnant. A côté des traditionnels nems, rouleaux de printemps ou porc au caramel, on découvre des mets très alléchants : langoustes au gingembre (21,80 euros) ou filets de boeuf pimentés (au menu à 22,80 euros)... La formule buffet à volonté propose pour 10,80 euros le midi et 14,80 euros le soir la possibilité de tout goûter, des entrées aux desserts. A la carte, les hors d'oeuvre s'étalent entre 3,80 et 7 euros, les très nombreux plats entre 5,80 et 11,50 euros. Sans compter le cocktail offert à l'entrée et le saké souvent promis à la sortie. L'adresse est bonne : on mange beaucoup, bien et pour un prix raisonnable.



