Idées loisirs Normandie : Week-end du 3 et 4 septembre

Jusqu'à dimanche à Caen, c'est le Championnat de France de Boules Lyonnaises. Toute la journée à partir de 7h30, les meilleurs boulistes français s'affronteront au boulodrome. En plus du classement français, il y aura aussi la remise de la coupe de la ville à la meilleure équipe.





Aujourd'hui et dimanche, Giberville s'anime tout le week end et vous propose de nombreuses animations autour du forum des associations.





Toute la journée de demain, c’est la Cyclosportive de la Manche avec départ et arrivée à Ste-Mère-Eglise. Et autour de cette course, venez profiter de nombreuses Animations et du Village de la course.





3e édition de la Balade Gourmande demain à OUISTREHAM. Promenade pédestre à la découverte de Ouistreham avec haltes gastronomiques dans une sélection de bonnes tables ouistrehamaises, sur le thème "Les épices". Départ à 10h.





Dimanche, c'est l'agri-trail des marais à Marchésieux et St Martin d'Aubigny. Le trail est une course à pied sportive qui se fait en pleine nature. 3 courses sont proposées : 8, 20 et 35kms. Les enfants et les chiens peuvent aussi venir concourir. Cerise sur le gateau de cette épreuve : le champion du monde en titre, le français Erik Clavery, sera présent. RDV dimanche à 9h à la base de loisirs de l'étang des Sarcelles. Toutes les infos sur www.tendanceouest.com



L'Auberge de Blangy le château accueille un groupe de blues ce soir. Le concert est gratuit et débute à 20h.







La société des régates de caen-Ouistreham fait sa rentrée avec une Régate d'habitables ce dimanche. Renseignements et inscriptions au 02 31 97 00 25.



L'arc club Saint Lois organise ce dimanche le championnat départmental de tir nature , dans le bois situé en bord de Vire rue Valvire. Une cinquantaine d'archers venus de tout le département sont attendus pour cette compétition qui dure toute la journée, à partir de 8h.







Demain 300 sportifs prendront le départ de la 13ème édition de la course à la Bayeusaine. La parcours fait une boucle dans le Bessin, entre route et chemins. Au programme : une épreuve de 20km et une autre, plus populaire, de 12,3km. Rendez-vous à bayeux demain à 9h30.







Aujourd'hui, c'est « tous en fête à Caen ». De 15h à 23h, des animations nombreuses et variés vous seront proposées par les associations et les habitants des quartiers de la Pierre-Heuzé et de Saint-Jean Eudes. Du sport, de la danse, des arts de rue, des spectacles et en soirée vous pourrez voir le film d'animation « Shrek 4, il était une fin »). Le film débutera vers 22h, mais vous pourrez donc vous y rendre en début de soirée. Ca se passe rue de la hache.











Dimanche, L'association Cotentin Moto Sport en association avec le comité des fêtes de Vasteville, organise son 13ème enduro de la Hague avec 300 pilotes. Cette année, grande nouveauté avec la mise en place de 2 spéciales, l'habituelle "banderolée" sur le lieu de départ complétée par une deuxième épreuve chronométrée tracée sur le lieu de l'organisation du Festival de la terre et de la ruralité. Les Départs seront donnés à partir de 10h au lieu dit de la lande à Vasteville (sortie du bourg en direction des Pieux).





C'est dimanche que se déroule le festival de la terre et de la ruralité organisé par les jeunes agriculteurs de la Manche. Cette année, l'édition s'arrête à la Haye-Pesnel, entre Villedieu et Jullouville. Au programme, un 4L cross, un marché du terroir, un concours de labour, des exposants agricoles et de nombreuses autres animations. Un voyage au soleil est à remporter à l'issue de la journée. Toutes les infos sont à retrouver sur le site ja50.fr







Ce week-end, 20 groupes bas-normands vont se disputer une place pour la 1ère première partie du Festival Valise'n'rock! Un jury de professionnels est présent pour juger l'ensemble des groupes. Rendez-vous ce soir à la salle des Fêtes de St Hilaire du Harcouet pour la 2ème partie de ce concours. Entrée : 5€







Ce week-end à Caen, c'est le 16ème championnat de France inshore. Cette série de courses sur l'eau, organisé par Caen Nautic Club, promet un spectacle impressionnant.

Plusieurs catégories seront réprésentées : endurance classe 1 et vitesse S850, S2000 et S3000. Dimanche, vous pourrez aussi voir une Exposition de tracteur, du pulling, visiter un navire marine nationale, et profiter d'une démonstration d'hélitreuillage. C'est sur le nouveau bassin de Calix au Port de Caen.













Dimanche l'hippodrome de Cherbourg-Octeville invite les familles à venir participer à l'opération "Courez aux Courses" organisée par la Fédération Nationale des Courses Françaises et ses partenaires. Cette opération nationale propose à travers la France une découverte de 29 hippodromes en tant que destination nature et loisirs.

Des cadeaux seront distribués aux enfants, accompagnés de leurs parents de la part des partenaires Cheval Junior, Dobble, Jungle Speed et Time’s Up Family.

Rendez-vous sur l'hippodrome de la Glacerie,demain à partir de 14 h.