Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 18 et 19 octobre

MANCHE



A partir de ce week-end, c'est le 18ème Festival de la Toussaint, Fantastikids, dans le canton de Bréhal. Ce sont des animations pour les enfants de 2 à 15 ans sur le thème du cirque. Au programme : ateliers, spectacles, exposition playmobil, parc d'attraction éphémère dans la halle de Bréhal. Réservations auprès de l'Office de Tourisme.



Jusqu'à dimanche, c'est le Jumping de St Hilaire du Harcouet, pendant 3 jours découvrez de nombreuses épreuves dans de nombreuses catégories, un marché du terroir et des animations durant tout le week-end.



La 6ème édition du festival "Mange ta soupe" c'est jusqu'à dimanche à Carentan. De nombreuses animations sont prévues autour d'un élément rassembleur : la soupe. Conférences, ateliers, débats, projections, spectacles, concours de soupes, dégustations. Un programme complet et qui s'adresse à toutes les générations. Retrouvez ce programme sur www.mangetasoupe.eu



Ce samedi participez au festival les Saints Sauveurs du rock avec Tendance Ouest à l'espace culturel de Saint-Sauveur-Lendelin. Du rock pour tous, toute la journée. Tarif entre 10 et 12€, toutes les infos sur tendanceouest.com



Samedi soir au Normandy à Saint-Lô, venez applaudir les Cats on Trees mais également Salomé Leclerc. Début des concerts à 20h30. L'entrée est à 26€ sur place.



Jusqu'à dimanche, ne manquez pas la foire Saint Luc à Gavray. 3 jours durant lesquels plus de 100 000 personnes sont attendues. Rendez-vous vendredi jusqu'à 18h, samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 19h à Gavray.



Dimanche, l'association Roses en Baie, organise la 1ère édition de la marche des roses dans les rues de Granville. C'est une marche de 5kms au profit de la lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous à partir de 15h pour l'échauffement collectif sur le site du Roc.



CALVADOS



La fête de la science a commencé le mois dernier dans toute la France et se prolonge jusqu'à mardi. L'un des temps forts à ne pas manquer dans notre région, c'est "Campus en fête" à Caen. Rendez-vous samedi et dimanche sur la campus de Caen de 10h à 18h pour profiter de toutes ces animations.



Jusqu'à dimanche, c'est la 10ème édition du festival les Baladins à Douvres-la-Délivrande. L'organisation est assurée par "La compagnie des enfants terribles". Rendez à la salle Léo Ferré. Plus d'infos sur www.festivaldesbaladinsdouvres.fr



En partenariat avec l'Office de Tourisme du Bocage Virois, l'association Faire Play organise une manifestation gratuite ce dimanche. Retrouvez le programme complet sur faireplaynormandie.com



Pour la première fois, en partenariat avec le festival des AOC/AOP, se déroule un événement majeur en matière de compétition pédestre : le 1er Trail Pom’Haies Vergers. C'est ce dimanche à Cambremer. Connectez-vous sur lesrencontresdecambremer.fr pour retrouver tous les détails du trail et du festival.

Jusqu'à dimanche, le cirque Borsberg est à Villers-sur-mer. Pour assister aux représentations rendez-vous sur le parking du stade, vendredi soir à 20h, samedi à 18h et dimanche à 15h.



ORNE



Tout ce week-end, c'est la 72ème Foire de la Pomme à Vimoutiers. Au programme : exposition commerciale, artisanale et industrielle, concours agricoles, dégustations, concerts, fête foraine et parade avec des groupes musicaux.



Dimanche se tient à Tinchebray la Foire St Luc. Plus de 600 exposants sont attendus avec au programme une brocante, un vide-greniers et un marché du terroir. L'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, se tient à Alençon le Salon du Mariage. Conseils, idées de décorations ainsi que des animations originales seront proposés aux visiteurs mais aussi un défilé de robes et de costumes de mariés. Rendez-vous à la halle au blé samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Dimanche, c'est la dernière journée de course sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Au programme : 7 courses de plat et d'obstacles, des animations et des cadeaux à remporter sur place.



Ce week-end c'est le coup d'envoi de la 18ème édition du festival Muzic Azimut à flers et dans le Bocage. Au programme plus de 15 concerts à travers les lycées et les bars de la région. Place à la découverte et à la scène régionale. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Dimanche, au circuit d'Aunay les Bois à Essay, venez assister au Trophée du Conseil Général de l'Orne et à la course club K61. Retrouvez toutes les informations dès maintenant sur www.karting61.com