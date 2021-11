Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 29 et 30 novembre

MANCHE



Le festival du jeu et du jouet se déroule jusqu'au samedi 6 décembre. L'occasion de s'amuser en famille. Rendez-vous au centre d'animation les Unelles à Coutances. Plus d'infos sur www.lesunelles.com



Le traditionnel marché de Noël organisé chaque année par l'Atelier de Gilberte, se tient tout ce week-end, sur le parking de l'hôtel Campanile (sous chapiteau chauffé). Venez découvrir les merveilles confectionnées tout au long de l'année par les bénévoles de l'association dans un seul but : récolter des fonds pour Coeur & Cancer et les enfants de la pédiatrie de l'hôpital Pasteur. Rendez-vous samedi et dimanche à Cherbourg.



Samedi à Cherbourg-Octeville, une initiation gratuite aux premiers secours et à l'utilisation d'un défibrillateur est proposée à tous de 9h à 18h au complexe sportif Chantereyne. Une initiative de la Ville de Cherbourg-Octeville, la Croix-Rouge française et Coeur et Cancer.



Dimanche, un marché artisanal est organisé à Granville dans le cadre du Téléthon. 30 exposants seront présents : décoration de Noël, bière artisanale, confitures, peinture murale et bien d'autres. Rendez-vous, salle de Hérel de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.



CALVADOS



Ce samedi c'est la soirée de clotûre de la 23ème édition du festival Les Boréales au Cargö à Caen. Pour terminer l'événement en beauté retrouvez 3 groupes de la scène Nordique en concert avec une énergie décoiffante. Concerts gratuits.



Ce samedi également, venez encourager le SM Caen qui reçoit Montpellier sur la pelouse du stade d'Ornano. Un match comptant pour la 15ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45.



Du Basket, le Caen Basket Calvados reçoit Tours samedi soir en National masculine 2. Rendez-vous au Palais des Sports de Caen, début du match à 20h.



Tout ce week-end, c'est le marché de Noël de Mandeville-en-Bessin. Sur place, marché de créateurs et produits régionaux, contes animés, balade aux flambeaux et promenade en calèche. Rendez-vous samedi de 10h30 à 21h et dimanche de 10h30 à 18h, au Manoir de Douville. L'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, la S.P.A de Basse Normandie, située à VERSON, organise le Noël des animaux. Chiens,chats et chatons attendent vos dons de croquettes, friandises, litières, couvertures, compresses et pourquoi pas un nouveau foyer. Rendez-vous à 18h. Venez nombreux.



À la recherche de l'objet rare ou du cadeau insolite pour Noël ? Rendez-vous, tout ce week-end, aux Puces caennaises pour faire le plein de bonnes idées ! Tous les exposants sont des brocanteurs professionnels. Des experts seront aussi présents pour garantir l'authenticité des pièces en vente. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche au parc des expositions de Caen, l'entrée est à 4€.



Vendredi et samedi, le festival du jeu et de l'imaginiare revient pour une 5ème édition à Caen. Des lectures, des tournois, des jeux de rôle et un accès libre à des jeux de société pour tous les âges, c'est vendredi et samedi à la maison de quartier de Venoix et c'est gratuit. Infos sur www.jouons-ensemble.org



ORNE



Jusqu'au 6 décembre, ce sont les Festi'Flers. Pendant ces quelques jours, un animateur anime les rues du centre-ville. Vous pouvez également faire un tour de calèche, offert par les commerçants, rencontrer des mascottes et le Père-Noël. Ouverture des commerces ce dimanche. Et 20 000€ de lots à gagner dont une voiture, un séjour pour deux personnes et des chèques cadeaux.



Ce dimanche, randonnées VTT et pédestre, organisée par Activ'Orne et la commune de Saint Honorine la Guillaume, au profit du Téléthon. Randonnée VTT de 25km et randonnée pédestre de 10km. Tarif, 5€, 2,50€ pour les moins de 15 ans. Inscriptions sur place à partir de 8h15, départ prévu à 9h.



Depuis la semaine dernière et jusqu'au 6 décembre, c'est la quinzaine commerciale des commerçants du centre ville d'Alençon. De bonnes affaires dans les commerces, des jeux et des animations. Rendez-vous dans le centre-ville d'Alençon pour profiter de cette quinzaine jusqu'au 6 décembre. Ne manquez pas le car-podium Tendance Ouest ce samedi.



Samedi, une foire aux poulains est organisée aux Mêle sur Sarthe. Au programme : concours, nombreux stands, démonstration de ferrage d'un percheron, expo/vente et ateliers pour les enfants à la ludothèque. L'entrée est gratuite.