Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 11 et 12 octobre

MANCHE



Les journées du bien-être se déroule jusqu'à mercredi à Granville. Au programme, deux jours de salon et des journées ateliers et conférences. Le salon du bien-être est ouvert samedi et dimanche de 10h à 20h dans la salle de Hérel. L'entrée est à 3€.



Tendance Ouest soutient l'association "Un pour tous, tous pour Fred". Rendez-vous samedi pour le concert de solidarité "SoL'en ZiK", de 19h à 2h au stade de Ducey, avec Etat d'âme, Jet Blast, Roman Electrik Band, Epi2mik.



Soirée années 80, ce samedi à St Georges Montcoq. Repas dansant avec Alpha Music. C'est 15€ par adulte et 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Rendez-vous à partir de 20h à la salle des fêtes.



Ce samedi c'est la traditionnelle foire aux livres du groupe Amnesty International Saint-Lô / Coutances. Des milliers de livres d'occasion seront mis en vente à prix modique. Rendez-vous samedi aux Unelles à Coutances de 8h à 17h30.



CALVADOS



Samedi, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit Carquefou en national masculine 2. Rendez-vous dés 20h au Palais des Sports derrière le Parc Expo de Caen.



La 5ème fête du sirop à Vire c'est jusqu'à dimanche. L'occasion de découvrir comment était fabriquée la confiture du pauvre à l'époque et de profiter de plusieurs animations. Le programme complet est téléchargeable sur laloure.org



Tout ce week-end, se tient au Centre de Congrès, le 62ème tournoi international de la meilleure tripe à la mode de Caen. Rendez-vous samedi et dimanche, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition du Salon du Mariage à la Ferme de la vignette à Tour en Bessin près de Bayeux. Rendez-vous samedi et dimanche, l'entrée est gratuite.



Ce week-end également, c'est la 10ème randonnée de la Saint Hubert. Cette randonnée équestre rassemble chaque année une centaine de cavaliers et meneurs d'attelages. Ces passionnés partagent lors d'un week-end un moment de découverte à travers les chemins de randonnée du Bessin. C'est gratuit.



ORNE



Samedi et dimanche, c'est la traditionnelle foire St Denis à Montilly-sur-Noireau. Plus de 800 exposants sont attendus mais aussi des manèges et un feu d'artifice. L'entrée est gratuite.



Ce week-end, c'est la 11ème édition du salon de la maquette à Crulai dans la salle polyvalente. Avec la présence de nombreux stands : autos, motos, figurines, bateaux, camions, blindés et trains. C'est ouvert samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 2,50€, c'est gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d'un adulte.



Le salon de l'habitat et de la gastronomie ouvre ses portes jusqu'à dimanche au Parc Anova d'Alençon, un événement Tendance Ouest. La gastronomie fait partie de ce salon depuis l'année dernière. Dimanche, ne manquez pas la venue de l'animateur télé Stéphane Plaza. Rendez-vous pendant 3 jours de 10h à 19h. L'entrée est à 2€ pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



La 8ème édition des Racont’arts, le festival départemental du conte, se déroule jusqu'au 18 octobre prochain dans l'Orne. Un rendez-vous devenu incontournable chaque année. Retrouvez le programme complet sur mdo.orne.fr.



La ville de Sées organise une soirée cabaret ce samedi au centre polyvalent. Chanson, magie, et prestations d'un mentaliste seront les thèmes de cette édition 2014. Tarif unique 10€, en vente à l'office de tourisme. Plus d'infos sur www.ville-sees.fr