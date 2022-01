The Mentalist et Dexter de retour sur TF1

The Mentalist revient ce soir sur TF1. Vous avez rendez vous dès 20h45 pour la diffusion inédite du premier episode de la saison 3. Chaque mercredi à compter de ce soir, vous retrouverez les dernieres aventures de Patrick Jane, personnage incarné par Simon Baker. TF1 vous propose cette nouveauté très attendue dès ce soir, puis suivront deux rediffusions.

Dans le registre des autres séries très attendues, TF1 programmera dès mercredi prochain la saison 2 de Dexter dès 23h15. Notez par ailleurs que la saison 6 de Dexter sera quant à elle diffusée au printemps sur Canal +.

A suivre également ce soir dès 23h40 sur le canal 14 de la TNT, c'est la chaine France 4, "Hellfest, le métal expliqué à ma mère". Un documentaire où vous suivrez pendant trois jours, Thomas VDB dans les méandres du Hellfest. Thomas VDB est l'ancien rédacteur en chef pour le magazine Rock Sound, il est également comédien et part ce soir à la rencontre des artistes et de leur public pendant l'un des plus gros festivals de France. 75 000 festivaliers de cinquante nationalités s'y étaient réunis les 17, 18 et 19 juin dernier. Y participaient : Ozzy Osbourne, les Scorpions et Iggy and the Stooges notamment.

Sur M6 à 20h45, vous pourrez suivre le dernier épisode des inédits de l'été de Zone Interdite. Ce soir, c'est un documentaire intitulé "Dans les secrets des marchés de l'été" qui vous est proposé.

La série "NCIS" recrute Jamie Lee Curtis pour sa prochaine saison. L'actrice participera à la série la plus regardée aux Etats-Unis, NCIS, en novembre prochain. Sa visite, qui durera le temps de deux épisodes, ne sera pas de tout repos pour l'équipe du NCIS et l'agent Gibbs. Jamie Lee Curtis incarnera une femme carriériste du Bureau de l'inspecteur général du département de la défense, amenée à collaborer avec le NCIS. Sa rencontre avec l'équipe et son chef l'agent Gibbs tournera rapidement à l'affrontement. Les deux épisodes seront diffusés au cours de la neuvième saison de NCIS, qui débutera le 20 septembre prochain sur CBS. En France, M6 entamera la huitième saison inédite à partir du 9 septembre.