Une semaine pour découvrir la Solitaire du Figaro à Caen!

Le Village sera ouvert tous les jours de 11h à 21h du lundi au samedi.

Une nocturne jusqu'à 23h sera organisée avec un marché nocturne le vendredi 5 août.

Sur le podium du village, des animations pour les enfants seront proposées tous les jours à 15h30 (16h le jour de l'ouverture). En soirée, des concerts gratuits raviront petits et grands.

Le village vous donnera l’occasion d’approcher skippers et bateaux tout en profitant des nombreuses animations proposées à quai (speed ball, tchouk ball, sarbacane & badminton, jeux d’échecs, origami, ateliers cerfs-volants, ateliers de sensibilisation à l’environnement, maquillage, dédicaces skippers...) ansi que des animations nautiques (dragon boat, découverte du monde maritime, découverte des bateaux du patrimoine maritime, initiation à la voile, au kayak & au stand-up paddle, atelier de création avec des voiles recyclées...).

Les temps forts :



Lundi 1er août à 16h : ouverture du village.



Mardi 2 août entre 15h et 18h : arrivée sur le bassin Saint-Pierre des 47 bateaux inscrits à la course, parmi lesquels le caennais Fabien Delahaye.

A 18h, un apéritif de bienvenue sera offert au public sur le podium au coeur du village.



Vendredi 5 août à partir de 17h : remise des prix de la 1ère étape aux Figaristes et marché nocturne de l'artisanat.



Dimanche 7 août à partir de 10h30 : départ des bateaux du Bassin St Pierre vers Ouistreham sous forme de parade, pour rejoindre le départ de la 2e étape de la course au large de Ouistreham.