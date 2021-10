L'Agenda en Normandie : vendredi 1er juillet

MANCHE

Vendredi, le service culturel de la ville de Bréhal propose un marché semi-nocturne sur le thème de la mer. Plusieurs créateurs, peintres, photographes et producteurs du terroir seront présents. Rendez-vous, ce vendredi, de 17h à 22h à Bréhal, dans la rue du Docteur de la Beslière.

Tout ce week-end, c'est le Grand Départ du Tour de France dans la Manche. Retrouvez Tendance Ouest en direct des 3 premières étapes du Tour. Samedi au Mont-Saint-Michel, dimanche à Saint-Lô et lundi à Granville. Suivez nos 3 émissions spéciales dans les coulisses du Tour entre 7h et 13h. Et retrouvez toutes les infos pratiques du Tour de France dans la Manche sur tendanceouest.com

CALVADOS

Une collecte de sang est organisée, samedi, à Ouistreham. Que vous soyez un habitué du don ou que vous donniez pour la première fois, rendez-vous ce samedi de 8h à 12h30 sur l'espace senior Vicquelin de Ouistreham Riva-Bella. Retrouvez toutes les collectes et les centre EFS près de chez vous ICI

ORNE

Vendredi et samedi, un grand déballage est organisé dans le centre-ville d'Alençon. Plus de 100 magasins déballent. Deux jours de bonnes affaires et d'animations. Et à gagner cette année un séjour à Malte pour deux personnes.

Vendredi, le traditionnel marché nocturne vient une nouvelle fois animer les rues du centre-ville d'Argentan. Un large choix de produits sera proposé. Vous trouverez également des jeux gonflables gratuits pour les enfants. Rendez-vous, ce vendredi, de 18h à 23h sur la place De Lattre de Tassigny jusqu'à la rue Saint-Germain en passant par la place du Marché.