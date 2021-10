L'Agenda en Normandie : lundi 27 juin

MANCHE

Lundi, assistez à l'avant-première du film «Nos pires voisins 2» avec Zac Efron. Mac et Kelly Radner, pour l'arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à franchir l'étape ultime vers la vie adulte et déménager en banlieue. C'est ce lundi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-en-Cotentin.

Dimanche, le Tour de France passera à Coutances, aux pieds de la cathédrale. Pour l'occasion de nombreuses animations sont prévues toute la journée sur la place du Parvis. La caravane passera dès 12h30 et les coureurs passeront vers 14h30. Le programme complet des festivtés à Coutances est à retrouver ICI

CALVADOS

Jusqu'à mercredi, c'est la fête du cinéma. Rendez-vous dans les cinémas près de chez vous pour voir ou revoir des films ou encore assistez à des sorties cinéma. Profitez du tarif exceptionnel de 4€ pour tous les films et toutes les séances.

La grande braderie d'été, rendez-vous incontournable à Caen, se tiendra vendredi samedi dans les rues piétonnes de la ville. De 9h à 19h30, flânez dans les rues caennaises et faites de bonnes affaires auprès des commerçants sédentaires et non-sédentaires. Retrouvez également sur la Place Bouchard, le stand des Vitrines de Caen et des animations pour petits et grands. Plus d'infos ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Nos pires voisins 2» avec Zac Efron. Mac et Kelly Radner, pour l'arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à franchir l'étape ultime vers la vie adulte et déménager en banlieue. C'est ce mardi soir à 20h15 et 22h30 au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Dimanche, ce sont les dimanches après-midis sous les platanes à l'Aigle. Profitez de concerts gratuits avec un jazz band. Rendez-vous, ce dimanche, à 17h sous les platanes de l'Aigle, rue Marcel Guiet et en cas de pluie rendez-vous à la salle Verdun. Les infos ICI

Le festival "Au foin de la rue" se tient, vendredi et samedi, à Saint-Denis-de-Gastine en Mayenne. Retrouvez aussi Oxmo Puccino, Gramatik, Sanseverino et de nombreux autres groupes. Infos et billetterie ICI