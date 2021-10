L'Agenda en Normandie : mardi 21 juin

MANCHE

Samedi,à Saint-Lô, retrouvez le Vélo Club Saint-Lô/Pont-Hébert pour des démonstrations de vélo, de trial et d'agilité. Les enfants pourront venir avec leur vélo afin de pratiquer des activités avec les membres du club. Rendez-vous, ce samedi, rue piétonne de 15h à 18h.

Dimanche, c'est la fête à Montjoie Saint-Martin. Au programme : foire à tout, toute la journée de 8h à 18h, vide-greniers, concours de palets à partir de 14h30 et cochon grillé. Une manifestation organisée par le comité des fêtes de Montjoie. Retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Jeudi, c'est la Nuit des Sports à Caen. La ville de Caen et ses partenaires vous invitent à découvrir et pratiquer plusieurs activités sportives : rollers, zumba, slackline, babyfoot humain géant ou même des jeux surdimensionnés. Rendez-vous, ce jeudi, à partir de 19h30 au Stade Hélitas. C'est gratuit. Les infos ICI

Vendredi, se tient le feu de la Saint-Jean à Ouistreham. Des lampions gratuits seront distribués aux enfants. Rendez-vous, ce vendredi, sur la place Lemarignier de Ouistreham Riva-Bella à partir de 21h30. Retrouvez toutes les infos ICI

Tout ce week-end, c'est la 12ème foire d'Isigny-sur-Mer avec l'habitat pour thème cette année. Il y aura des promenades à poneys organisées par l'écurie des embruns sur les deux jours et le conseil consultatif de la jeunesse d'Isigny organisera un concours de dessins pour les enfants de 3 à 12 ans. Tout le programme ICI

ORNE

Vendredi, la ville de Sées célèbre la fête de la musique. A cette occasion, un marché des producteurs de pays sera organisé mettant en avant les productions locales et estivales. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h, place de la Mairie, à Sées.

Dimanche, les dimanches après-midis à l'Aigle reviennent pour une kermesse. Au programme : pique-nique sous les platanes, concours de Nerf organisé par le CMJ et de nombreux jeux pour petits et grands. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place Boislandry de 12h à 17h. Jeux et activités gratuites pour tous.