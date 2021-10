Manche : 25ème édition de la randonnée bleue et verte dans la baie du Mont-Saint-Michel

Cette année, le départ de la randonnée bleue et verte sera donné au pied du Mont-Saint-Michel. Une randonnée ouverte à tous, aux randonneurs chevronés et amateurs. 3 parcours seront proposés avec différentes distances de 44 km, 32 km et 24 km. L'arrivée pour ces 3 parcours se fera à Donville-les-Bains.

Cette randonnée a pour but de récolter des fonds pour que les enfants de l'école de Donville-les-Bains puissent profiter de sorties ludiques, sportives et culturelles.

Les infos pratiques ICI

Ecoutez, Lucien Gallard, organisateur de la manifestation.