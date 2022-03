Sortir dans la Manche : vendredi 1er mai

Aujourd'hui, le Cercle des Nageurs d'Avranches organise son meeting annuel de natation. Plus de 200 nageurs se donnent rendez-vous au centre aquatique Aquabaie. Il s'agit d'une compétition qui s'adresse aux catégories Poussins et Seniors. Un repas sera proposé aux participants et à leurs accompagnateurs.

Durant ce long week-end, l'association ADAME vous propose de voyager dans le temps avec la reconstitution d'un camp du moyen-âge à la maison des marais de Marchésieux. Il y aura aussi des animations avec des chevaliers. Ce vendredi de 11h à 17h, il y aura en plus le troc de plantes. L'entrée au camp est à 3€, rendez-vous tout ce week-end à Marchésieux.

Tout ce week-end, se tient à Donville-les-Bains, le salon du bien-être. Au programme : la présence d'exposants et des conférences les deux jours. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle des fêtes de Donville-les-Bains.