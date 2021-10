Handball : Caen champion de France de N1, les Vikings en ProD2

Il aura fallu attendre le tout dernier match des barrages d'accession à la ProD2 pour pouvoir enfin exploser de joie. Sorti vainqueur face à Saint-Gatien (29-23) dans la dernière rencontre du tournoi, le Caen Handball a validé sa montée dans l'antichambre de l'élite du hand français, ce dimanche 5 juin 2016, à Limoges.

"Nous avons notre place en haut"

Au terme du tournoi, qui oppose le dernier de ProD2 et les premiers de chaque poule de Nationale 1, les Vikings s'en sortent avec un match nul face à Limoges (ProD2 24-24), une courte défaite face à Nice (N1 28-29) et donc une victoire face à Saint-Gatien (N1 29-23). Grâce à ces résultats, les Caennais décrochent, en prime, le titre de champion de France de Nationale 1.

"Le concours de circonstances nous mets champions de France, mais je crois qu'on l'a mérité" a déclaré Thomas Lamora, vice-président du Caen Handball, au micro de Sylvain Letouzé dans Tendance Sports, quelque minutes après la fin du match. "On a fait un non match face à Nice où l'on perd d'un but, mais on accroche la ProD2 qui a battu les deux autres équipes. Nous avons notre place en haut".

Des derby Caen/Cherbourg

Caen va retrouver la JS Cherbourg, promue il y a deux saisons en ProD2... à qui le trophée de champion de N1 avait échappé en 2014. "C'est extra, c'est un peu nos meilleurs ennemis, ça va faire de très beaux matches chez eux comme chez nous... Mais bon, il y a 14 équipes dans le championnat !" commente Thomas Lamora.

Limoges a sauvé sa tête en ProD2, Saint-Gratien est promu, Nice reste en Nationale 1.