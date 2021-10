L'Agenda en Normandie : vendredi 3 juin

MANCHE

Samedi, à Tourlaville, sur la plage de Collignon, entrez dans la peau d'un sauveteur. Suivez la 1ère étape du Tour à Cherbourg-en-Cotentin. Au programme : initiation au sauvetage sportif et au secourisme pour les petits et les grands et nage en mer. C'est ce samedi de 14h à 23h. Les infos ICI

Samedi, le service jeunesse et sport de Granville organise un contest skate/trott au skate park de la Cité des Sports. Des compétitions seront organisées en fonction de l'âge. Il faut avoir au minimum 10 ans. Inscription sur place le jour même. C'est ce samedi à partir de 13h30. C'est 2€ par participant. Les infos ICI

CALVADOS

Vendredi, assistez à un one-man-show à Mondeville. Kamini met en scène sa vie. Avec «Il faut que je vous raconte», le jeune humoriste et chanteur évoque son parcours singulier en jouant toujours avec sa double culture «chti» et africaine. C'est ce vendredi soir à 19h au P'tit Coin. L'entrée est à 7€.

Samedi, assistez à une parade de véhicules militaires à Isigny-sur-Mer. Une manifestation proposée dans le cadre du D-Day Festival. Les passionnés de véhicules et les groupes de reconstitution vous feront découvrir les plus belles pièces de leur collection : Jeeps, Dodges, GMC et bien d'autres. C'est ce samedi de 17h30 à 18h30 et de 19h à 23h.

Dimanche, c'est la journée internationale du skateboard. Courseulles-sur-Mer propose à cette occasion le Courseulles skateboard day, une manifestation gratuite pour petits et grands. Rendez-vous dimanche à partir de 11h au skate-park de Courseulles. Infos ICI

ORNE

Tout ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes de l'aéroclub de Flers. Au programme : exposition statique d'avions anciens, baptêmes de l'air et informations sur les carrières de l'aéronautique. C'est samedi et dimanche. L'entrée est gratuite. Les infos ICI

Samedi, une soirée Festi Rock est organisée à Mamers. Au programme : Karmädjo, Grizzly Factory, Martin Rock Brothers, Emotika et bien d'autres. Rendez-vous, ce samedi, de 17h à 1h du matin sur la Place Carnot de Mamers. L'entrée est gratuite.