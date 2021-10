L'Agenda en Normandie : mercredi 25 mai

MANCHE

A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, se tient la 29ème édition du Festival du livre de la jeunesse et de la bande dessinée. Le salon est ouvert ce jeudi et ce vendredi pour les scolaires. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin pour les journées grand public. L'entrée est gratuite.

A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, se tient la 52ème édition du Tour de la Manche Cycliste. Les coureurs s'élanceront, ce jeudi, de Saint-Jean-de-Daye. L'arrivée est prévue, dimanche, à Granville. Retrouvez toutes les infos et les différentes étapes ICI

Tendance Ouest partenaire de la 18ème édition de la Fête de la Bio, ce week-end, à St Georges d'Elle, près de Saint-Lô. A découvrir une centaine d'exposants et de nombreuses animations sur le thème du climat. Retrouvez le programme complet ICI

CALVADOS

Jusqu'à samedi, la MJC et la ville de Vire vous proposent le 15ème festival du jeu sur le thème «Les aventuriers des mers». Vous y trouvez des espaces jeux pour tous les âges, de grands jeux en bois mais aussi une exposition sur les aventures des mers. Animations gratuites et ouvertes à tous.

Les Jardifoliz c'est tout ce week-end à Courseulles-sur-Mer. Les artistes investissent la nature dans les jardins en harmonie avec les accueillants et sont rejoints, durant les deux jours, par d'autres artistes itinérants : musiciens, danseurs, comédiens, jongleurs. C'est samedi et dimanche et c'est gratuit. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme.

ORNE

Jeudi, le centre-ville d'Alençon accueillera la 3ème édition d'Eco Bike. C'est une compétition automobile éducative. Des collégiens, lycéens ou étudiants doivent parcourir un maximum de kilomètres à bord de véhicules innovants et économes qu’ils ont eux-mêmes construits. Rendez-vous ce jeudi de 10h30 à 15h30, Place Foch et au parc des Promenades.

Tout ce week-end, se tient le 5ème festival d'art singulier à St Hilaire le Chatel. 21 artistes exposeront leurs œuvres. Rendez-vous, samedi et dimanche, au château de Mauregard à St Hilaire le Chatel. Plus d'infos ICI