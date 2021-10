L'Agenda en Normandie : lundi 16 mai

MANCHE

Vendredi, la France a un Incroyable Talent organise un casting en Normandie. Amateur, professionnel, seul ou en groupe, si vous avez du talent rendez-vous à partir de 18h au Cabaret Fantasy à Saint-James. Inscrivez-vous, dès maintenant, par mail à casting@cabaretfantasy.fr

Les Téméraires, c'est vendredi et tout ce week-end. La 22ème rencontre de théâtre amateur se tient à Cherbourg-en-Cotentin. Au programme : des spectacles, une soirée «brèves», des moments de rencontres et d'échanges ou encore une exposition photographique. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, c'est la fête du cheval au Pays de la Baie du Mont Saint Michel. Un week-end de découverte et d'animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Complexe équin des Blins à Dragey Ronthon. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Julieta». Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. C'est ce mardi soir à 20h20 et 22h25 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Samedi, assistez au nouveau spectacle de l'humoriste Véronique Dicaire au Zénith de Caen. Voices, ce sont plus de 50 voix qu'elle imite, de Madonna à Lady Gaga en passant par Céline Dion. C'est ce samedi à 20h. L'entrée varie de 49€ à 62€.

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Julieta». Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Plusieurs séances sont proposées ce mardi au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Tout ce week-end, c'est le 25ème Corso Fleuri de Saint-Germain-du-Corbéï. Au programme : fête foraine et feu d'artifice à 23h le samedi et grand défilé avec chars et fanfares le dimanche à partir de 14h30.