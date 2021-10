L'Agenda en Normandie : lundi 9 mai

MANCHE

Tout ce week-end, se tient à Cherbourg-en-Cotentin l'Odyssée du Jeu Vidéo. Au programme : rétrogaming, plus de 500 jeux sur consoles et PC, des bornes d'arcade, du cosplay, des tournois et de nombreux lots. Rendez-vous, samedi et dimanche, à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin. L'entrée est gratuite. Les infos ICI

Deudeuch sous les pommiers c'est tout ce week-end et jusqu'à lundi à Coutances. Participez à la rencontre régionale de 2CV avec un rassemblement et prenez part à de nombreuses animations. Les infos ICI

CALVADOS

Ce lundi et ce mardi, ce sont les 6èmes rencontres du réseau national musique et handicap à Caen. Ces rencontres ont pour but de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux arts, à la culture et notamment à la musique. Rendez-vous au Cargö. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, c'est la 2ème édition de la Fête du Printemps en centre-ville de Caen. Il y aura plusieurs espaces thématiques. Il y aura aussi un brunch urbain avec des food trucks organisé par ShadoBéni le dimanche. Toutes les infos ICI

Dimanche et lundi, Aux Arts Citoyens s'invite au sein de l'entreprise Breuil à Caen. Au programme : démonstrations artistiques sur métaux avec la présence d'une quinzaine d'artistes. Une initiation soudure sera proposé et des concerts sont également prévus. L'entrée està 2€. Rendez-vous, au 33 rue du Marais à Caen.

ORNE

Tout ce week-end, rendez-vous aux Percherines de Mai au Carré du Perche à Mortagne. Au programme : gastronomie, artisanat, produits du terroir et nature. Retrouvez le programme complet des festivités ICI

L'associaiton les Andain'ries avec la participation du Casino de Bagnoles-de-l'Orne vous propose le concert exceptionnel des Gipsy Kings. C'est ce samedi à 21h. L'entrée est à 27€. Pensez à réserver vos places dès maintenant auprès du Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Plus d'infos ICI