L'Agenda en Normandie : lundi 2 mai

MANCHE

Mardi, une collecte de sang est organisée à Saint-Lô. Que vous donniez pour la première fois ou que vous soyez un habitué du don, venez donner votre sang de 10h30 à 17h30 à la mairie, place du Général de Gaulle à Saint-Lô.

Tout ce week-end, rendez-vous à Lessay pour les portes ouvertes de l'espace des sports mécaniques. Des démonstrations seront organisées, l'occasion de découvrir l'école de parachutisme, les clubs d'ULM et d'aviation ou encore de prendre vos premières leçons de pilotages de karting.

CALVADOS

Mercredi, un atelier culinaire est proposé à Ouistreham. Partagez des moments de convivialité en famille et dégustez vos créations en fin d'atelier. C'est ce mercredi de 10h à 13h au Centre Socioculturel de Ouistreham Riva-Bella. C'est gratuit. Toutes les infos ICI

Mercredi, se tient à Caen le tremplin AöC Normandie au Cargö. Cette soirée a pour objectif de mettre en valeur les nouveaux groupes de la région et de les accompagner dans leurs projets. C'est à 20h30, l'entrée est gratuite. Plus d'infos ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Braqueurs» avec Sami Bouajila. Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l'équipe de braqueurs la plus efficace de toute la région Parisienne. Entre chaque coup, chacun gère comme il peut sa vie familiale, entre paranoïa, isolement et inquiétude des proches. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

La ville de L'Aigle vous donne rendez-vous à partir de jeudi et jusqu'à dimanche, pour sa 59ème édition des ''4 Jours de L'Aigle'' avec pour thème le Canada. De nombreuses animations sont prévues dont la Foire Expo. Le programme complet est à retrouver sur tendanceouest.com

Samedi, se tient à Mortagne-au-Perche le DB Fest'. La programmation mettra encore en valeur la qualité de la scène locale. C'est ce samedi au Carré du Perche à 20h30. Les infos ICI