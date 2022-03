Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 30 avril et 1er mai

MANCHE

Vendredi, samedi et dimanche, rendez-vous sur le port Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin pour la 5ème édition du salon nautique et de la plaisance. Le salon est ouvert de 10h à 19h. Les infos ICI

Tout ce week-end, c'est la Foire Saint Thomas sur la grande lande de Lessay. De nombreux exposants sont présents, sans oublier la traditionnelle allée des rotisseurs, le vide-greniers et la fête foraine qui ouvre ses portes ce samedi à partir de 14h, pour profiter de la foire, ce sera ce dimanche à partir de 8h.

Ce week-end, Granville Gourmand est de retour pour le plaisir des amateurs de bonne chère. Les démonstrations culinaires et les exposants vous attendent samedi et dimanche de 10h à 19h salle de Hérel. L'entrée est à 2€ pour les plus de 18 ans.

Ce samedi, ne manquez pas le contest de skate organisé à Coutances par l'office de la jeunesse et Mauna Kea. Il est ouvert à tous et propose au public de nombreuses activités roulantes et des jeux d'équilibre afin de s'initier aux sports de glisse mais aussi une compétition avec des lots pour les participants.

Ce samedi, c'est la 3ème édition de l'Agro's course à Saint-Lô. C'est une course d'obstacles de 11 kms et un jeu de piste pour enfants qui a pour but de promouvoir l'agroalimentaire. Rendez-vous, ce samedi, de 10h à 12h dans le hall technologique de Saint-Lô.

Ce samedi, des étudiants de Saint-Lô organisent la soirée Zaguie'tek. Il s'agit d'un concert au profit de l'association «Une école pour Zaguieta» qui construit une école en Côte d'Ivoire. C'est à 20h aux ateliers Art Plume, l'entrée est à 7€.

Les jeunes montent sur scène ce samedi. A l'initiative des membres du Conseil de la Jeunesse d'Equeurdreville-Hainneville, des concerts gratuits de plusieurs groupes de jeunes amateurs locaux sont organisés de 19h45 à 23h à la maison de quartier du centre-ville Espace Guéroult, avenue de Tourville à Equeurdreville- Hainneville. Ouverture des portes à 19h30. L'entrée est gratuite.

Dimanche, assistez à des courses de trot sur l'hippodrome de Graignes. De nombreuses animations sont également prévues : chasse aux œufs, structures gonflables, sculpture sur ballon, jeux en bois et baby foot. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

CALVADOS

Tout ce week-end, l'association "Ciel de Rêves" organise son festival de cerf-volant à Trouville-sur-Mer. Un événement à découvrir en famille. Retrouvez les infos complémentaires ICI

Ce samedi, dès 18h45 suivez le match entre Caen et Bastia sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Pour l'occasion, le club des supporters du SM Caen fête son 20ème anniversaire. Rendez-vous, dès 15h, sur la Fan-Zone installée devant le Stade d'Ornano, des animations, un écran géant et des concerts sont prévus.

Dimanche, à Ouistreham, ce sont les foulées du muguet 2016. Les courses sont ouvertes à tous avec une course jeunes à 10h et «La Bédouine» à 11h avec la participation de l'association Handi'Chiens. Retrouvez toutes les infos ICI

ORNE

Jusqu'à samedi, c'est le grande opération de printemps des commerçants de la Ferté-Macé. Ce samedi, participez au marché de printemps de 9h à 17h dans le centre-ville de la Ferté-Macé.

Ce samedi, à Mortagne-au-Perche, venez vendre et/ou acheter vos tenues printemps/été. Une bourse aux vêtements est organisée toute la journée de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h. C'est ce samedi au Carré du Perche. L'entrée est gratuite.

Ce samedi, l'hippodrome d'Argentan accueille la 1ère étape du challenge de trot à grande vitesse. Lors de cette réunion le prix du Quai des Arts sera décerné. La ville d’Argentan met à disposition la calèche de la ville auprès des personnes souhaitant se rendre à cette rencontre hippique.

Ce samedi, la ferme de la Hauterive organise une soirée musicale. Au programme : apéro-concert avec Klink Clock, Faut qu'ça guinche et Tactical Groove Orbit. Rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des concerts. L'entrée est à 5€.