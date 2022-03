Echec pour les Mondevillaises

Face à une formation nordiste qui rejoindra la Ligue 2 la saison prochaine et qui n'a plus rien à perdre, les Mondevillaises se sont laissées surprendre. Les deux équipes ont longtemps joué au chat et à la souris mais, malgré le retour de Kim Gaucher après plusieurs mois d'absence, l'USOM a manqué d'agressivité pour l'emporter.

Pour continuer à rêver du Challenge Round, Mondeville doit impérativement battre Landes mardi 26 avril (match à 20 h Halle Bérégovoy) et espérer que Nantes s'incline à domicile contre Nice. Tout est encore possible même si les Mondevillaises n'ont plus complètement leur destin entre les mains.