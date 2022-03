La justice lui interdit d'appeler sa fille Cyanure

Ce sont des assistantes sociales qui ont saisi la justice en apprenant le prénom d'une petite fille. Vivant en Angleterre, la mère estimait que ''Cyanide'' (Cyanure) était un prénom ''mignon'' et doté d’une connotation positive. Positive ? beh oui puisque c'est le nom du poison qu'a ingéré Adolf Hitler en 1945 lorsqu’il s’est suicidé. Le frère jumeau de Cyanure a lui aussi fait les frais de l'imagination débordante de sa maman... elle l'avait appelé ''Preacher'' qui signifie pasteur ou prédicateur. Un prénom qu’elle estimait ''cool'' et porteur d’un ''message spirituel''.





Les juges, eux, ont estimé que ces prénoms étaient de nature à porter préjudice aux deux enfants et que c'était inacceptable. Les deux enfants, âgés de 8 mois, devront changer de prénom. L'histoire ne dit pas si la mère n'avait pas ingéré quelques chose de toxique avant de les baptiser ainsi...





En France aussi certains parents ont de l'imagination : En 2014, un couple voulait appeler leur enfant "Nutella" (un prénom qui fait tâche !). Quelques temps plus tard un second couple avait donné naissance à une petite "Fraise"...



Et la liste des prénoms improbables est loin d'être terminée : Titeuf, Christ, Lucifer, Pierre (de son nom de famille Tombal), Lara (Clette), Vagina, Clitorine, Pluto, Methadon, Violence, Anal, Adolph Hitler, Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbbiiii6 (oui oui... prononcez Albin), Folavril, Patriste et son frère Joyeux (le voisin s'appelait Ravi, un prenom indien), Gloarnic, Mowgli...