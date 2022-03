L'Agenda en Normandie : mardi 19 avril

MANCHE

Mercredi, l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville propose une journée bien-être à l'école de voile. Au programme : yoga, marche aquatique, relaxation. Vous pourrez profiter d'un modelage du visage ou d'une séance de réflexologie plantaire. Vous aurez la possibilité de participer à plusieurs ateliers. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, une bourse aux vélos est organisée à Granville. Vous pourrez déposer vos vélos de 9h à 11h et la vente aura lieu de 11h à 13h. C'est 1€ pour l'inscription, il faut également fournir une pièce d'identité. Rendez-vous, ce dimanche, salle Saint-Nicolas à Granville.

CALVADOS

Ce mardi soir, assistez au concert du jazzman Ibrahim Maalouf à Caen. Rendez-vous, ce mardi soir, à 20h au Cargö à Caen. L'entrée est à 29€ sur place. Retrouvez la programmation du Cargö et les infos pratiques ICI

Tout ce week-end, se tient le salon de l'habitat, du loisirs et du jardin à Villers-Bocage. Le rendez-vous idéal pour trouver les artisans dont vous avez besoin pour vos petits et grands travaux ou votre déco. L'entrée est gratuite de 10h à 18h au centre Richard Lenoir de Villers-Bocage.

Dimanche, assistez au spectacle «Le Père-Noël est une ordure» au Zénith de Caen. 35 ans après la création de cette pièce culte, c’est à Pierre Palmade que les 6 auteurs de la joyeuse bande du Splendid ont accordé leur confiance pour faire revivre cette pièce mythique. C'est ce dimanche à 16h.

ORNE

Jeudi, à Mamers, l'association Images d'ailleurs reçoit la soupe aux livres. C'est la veillée où chacun peut venir lire, dire, conter, raconter, chanter et écouter. Des auteurs et des musiciens seront présents, lectures et partage de bol de soupe sont également au programme. C'est 12€ pour participer à la soirée. Rendez-vous à partir de 19h au 61 rue d'Estournelles-de-Constant à Mamers.

Vendredi, assistez au concert de Zoufris Maracas à la Luciole à Alençon. Ils reviennent avec leur deuxième et nouvel album. Rendez-vous à 21h. L'entrée est à 22€ sur place, c'est 20€ si vous réservez et 18€ si vous êtes abonnés. Plus d'infos ICI