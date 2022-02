L'Agenda en Normandie : vendredi 8 avril

MANCHE

Ce week-end, le 2ème salon Creakid'z accueille toute la famille à Carentan. Au programme : ateliers créatifs et jeux de construction. Rendez-vous samedi et dimanche au gymnase le Haut Dick à Carentan entre 10h et 19h. L'entrée est à 2€ pour les 2 ans et plus.

Dimanche, c'est la 6ème édition de Mômes en Fête à Jullouville. Une journée dédiée aux enfants de 0 à 14 ans. Ils sont invités à venir passer un agréable moment au travers d’activités ludiques, manuelles et sportives. Des structures gonflables et pleins d’autres surprises seront également proposées. Rendez-vous de 10h à 18h dans la salle des Mielles.

CALVADOS

Ce vendredi soir, assistez à un ballet de danse classique au Zénith de Caen. Le lac des cygnes de Tchaïkovsky. Ce ballet est le plus joué au monde plus d'un siècle après sa création. C'est ce vendredi à 20h30. L'entrée varie de 39€ à 62€.

Samedi, le SM Caen reçoit Lorient pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 19h45 et en live-tweet sur tendanceouest.com

ORNE

Le Night tuning club 61 organise une nouvelle édition de son meeting de tuning à Vimoutiers. Des véhicules de toute la France se réunissent dans l'Orne. C'est tout ce week-end sur le parking stabilisé de Vimoutiers de 9h à 00h ce samedi et de 9h à 18h ce dimanche.

Tout ce week-end, une bourse aux minéraux fossiles et météorites est organisée à l'Aigle. Au programme : achat, vente et échange. Une exposition de météorites et des conférences seront également proposées à 11h et 15h. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h dans la galerie marchande, Place Boislandry.

Dimanche, Tinchebray Cyclo organise «la rando VTT de l'Egrenne» au départ de la foire de Tinchebray. Des parcours de 23 km, 30 km et 40 km seront proposés. C'est ouvert à tous. C'est 3€ pour les licenciés FFCT et 5€ pour les autres. Le port du casque est obligatoire. Les inscriptions se feront sur place le jour même.