Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 2 et 3 avril

MANCHE

L'association Ciné-débat de Granville organise en ce moment la 4ème édition de son festival «Toutes Toiles Dehors». Cette année, c'est le thème amour(s) et cinéma qui a été choisi. Jusqu'à dimanche, rendez-vous au cinéma le Long Court de Granville. Tarif unique de 5€.

Vendredi et tout ce week-end, c'est le salon «Autour du Handicap» à la Cité des Sports de Granville. Découvrez de nombreux exposants, des innovations et des informations. Le salon est gratuit et ouvert à tous. Le parrain de ce salon, Frédéric Zeitoun, propose ce samedi soir une représentation de son spectacle à l'Archipel de Granville.

Tout ce week-end, se tient la 1ère édition de la fête des métiers d'art à Villedieu-les-Poêles. 23 exposants sont présents dans un chapiteau au coeur de la ville, des ateliers sont proposés. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes ces infos et le programme complet ICI. Une émission spéciale lui est consacrée sur Tendance Ouest samedi 2 avril entre 9h et 12h.

Tout ce week-end, le club de maquettes et modèles réduits de Saint-Lô organise une exposition de maquettes. Plus de 50 exposants sont présents. Parmi les réalisations, il y a des trains, des bateaux, des figurines ou encore des véhicules civils et militaires. Rendez-vous, samedi de 13h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h, à la salle des fêtes Allende de Saint-Lô. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 14 ans.

Ce samedi, rendez-vous à Cherbourg-en-Cotentin, sur la place du Général de Gaulle, pour l'édition 2016 du Carnaval. Au programme dès 14h : atelier maquillage, déambulations, concerts, vente de déguisements et de friandises. Plus d'infos ICI

Ce samedi, l'Association sportive Areva NC Full Contact organise la 3ème Nuit des Conquérants. Un grand tournoi de full contact vous propose 9 combats au total dont 4 élites et 2 combats féminins. Rendez-vous, ce samedi, à 20h à Valognes au complexe Marcel Lechanoine.

Ce dimanche, opération de nettoyage de plage à Agon-Coutainville. Rendez-vous dès 15h sur la pointe d'Agon. Le matériel sera fourni par Mauna Kéa, ils offriront également un t-shirt aux 100 premières personnes. Retrouvez tous les nettoyages de plages dans la région ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 15e édition du Festival de la BD à Hérouville-Saint-Clair. 40 auteurs sont présents. Une expo, des performances graphiques et des animations diverses sont proposées. C'est samedi et dimanche à La Fonderie d'Hérouville.

Pour combattre les maladies cardiaques, la Fédération Française de Cardiologie organise les Parcours du Cœur, ce samedi à Caen. Au programme : randonnée vélo familiale, brevets cyclo touristiques et randonnée pédestre. Rendez-vous, au Gymnase du Chemin Vert. C'est gratuit.

Ce samedi, assistez au concert du phénomène Nekfeu au Zénith de Caen. Sortie en juin dernier, son album a battu des records historiques en connaissant le meilleur démarrage de vente d’albums digitaux en 2015. C'est ce samedi à 20h. L'entrée varie de 35€ à 40€.

Ce samedi, après 3 ans d'absence Le Bal revient avec Le Bal des Enragés au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. C’est la crème de l’underground français réunie pour un show hors norme. C'est ce samedi au BBC à 20h. L'entrée est à 23€ sur place. Plus d'infos ICI

ORNE

Jusqu'au 9 avril, c'est le Festival d'humour les Andain'ries dans l'Orne. Assistez à de nombreux spectacles avec des jeunes talents, des duo ou encore une fanfare burlesque. Retrouvez le programme complet ICI

Vendredi et tout ce week-end, c'est le week-end Quasimodo à Argentan. Au programme : fête foraine, vente de véhicules neufs ou d'occasion, concerts, et spectacle de feu. Nouveauté 2016 : un salon de printemps s'invite à la programmation. Rendez-vous sur le Champ de foire et sous le Hall d'Argentan.

Tout ce week-end, un salon du livre se tient à Flers. De nombreux auteurs sont présents, des animations sont également proposées : atelier linogravure, papier, couture et jeux pour enfants notamment. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Forum de Flers.

Ce samedi, l'Hôtel du département à Alençon accueille la 1ère édition du Festival Lik'Orne. Un événement organisé par Six One, la marque locale de vêtements en coton 100% bio. Au programme, concerts, expositions, dédicaces, activités sportives et ludiques, chasse aux œufs, découvertes, shopping et restauration pour une journée inoubliable dans les jardins du Quartier Lyautey de 10h à 21h. L’entrée est gratuite.

Nouveauté à l'Aigle, à partir de ce dimanche, retrouvez le nouveau marché alimentaire le dimanche matin de 9h à 13h. Vous y trouverez des fruits et légumes, épicerie fine, produits bio, viandes, poissons et fromages. Rendez-vous, dimanche, Place de la Halle à l'Aigle.