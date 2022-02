L'Agenda en Normandie : mercredi 30 mars

MANCHE

Les équipes de Tendance Ouest et du Festival Papillons de Nuit ont dévoilé mercredi dernier le nom du groupe qui se produira le dimanche 22 mai prochain, en ouverture du dernier jour du festival, il s'agit du groupe WE WOLF composé de Tom, Valentine, Pierre et Alex. Rendez-vous pour le Festival Papillons de Nuit, avec Tendance Ouest, du 20 au 22 mai à St-Laurent-de-Cuves entre Rennes et Caen.

Ce mercredi, le film «Five» avec Pierre Niney sort en salle. C'est l'histoire de cinq amis d'enfance qui rêvent depuis 15 ans d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente, ils n'hésitent pas une seule seconde. Retrouvez les horaires des séances dans les cinémas près de chez vous.

Vendredi, il y a du handball. La JS Cherbourg reçoit l'équipe de Valence au complexe Chantereyne de Cherbourg-en-Cotentin. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 15e édition du Festival de la BD à Hérouville-Saint-Clair. 40 auteurs seront présents. Une expo, des performances graphiques et des animations diverses seront proposées. C'est samedi et dimanche à La Fonderie d'Hérouville.

ORNE

A partir de ce mercredi et jusqu'au 9 avril, c'est le Festival d'humour les Andain'ries dans l'Orne. Assistez à de nombreux spectacles avec des jeunes talents, des duo ou encore une fanfare burlesque. Retrouvez le programme complet ICI