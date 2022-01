L'Agenda en Normandie : mercredi 16 mars

MANCHE

Tout ce week-end, le club de baseball de Saint-Lô, les Jimmer's, organise son 15ème tournoi de la Licorne. Seront reçues les équipes de Savigny Elite, Savigny N1, Valenciennes et Dunkerque. C'est samedi et dimanche sur le terrain de baseball des Ronchettes à Saint-Lô.

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez en profiter le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h à 00h et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 00h.

CALVADOS

Samedi, suivez la 31ème journée du championnat de Ligue 1. Le SM Caen recevra l'équipe de Troyes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Dimanche, c'est le 8ème slalom de Démouville. Les essais se déroulent le matin et les courses dès 13h15. C'est ce dimanche sur la piste du karting de Caen. L'entrée est gratuite. Vous retrouvez toutes les infos ICI

ORNE

En partenariat avec Tendance Ouest, tout ce week-end, la ville de Domfront vous ouvre les portes de sa Foire des Rameaux. Une fête foraine, des animations et des temps forts vous attendent samedi et dimanche.

Le samedi 26 mars, le Festival Art Sonic organise la soirée Back to the Rex à Briouze. Une soirée totalement déjantée avec notamment Gérard Baste. Au programme : du hip-hop, du rock et un dj set. Rendez-vous au Rex à Briouze. Toutes les infos ICI

Dimanche, c'est la fête du Printemps à Flers, avec Tendance Ouest. Les commerces seront ouverts dans les principales rues et places du centre-ville de 14h à 18h. Participez aussi à de nombreuses animations : ateliers de compositions florales, bourse d'échange aux plantes et spectacle déambulatoire notamment. C'est ce dimanche à Flers.