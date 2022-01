L'Agenda en Normandie : lundi 14 mars

MANCHE

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez en profiter le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h à 00h et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 00h.

A partir de vendredi et tout ce week-end, l'association Rejouets vous propose des animations avec le festival Tous en Jeu à Cérences. L'occasion de découvrir de nouveaux sports, profiter de spectacles, d'animations et de jeux sur le thème médiéval. Plus d'infos ICI

Le soirée musicale Faut qu'ça chauffe revient ce samedi à Coutances pour une 9ème édition. Une soirée atypique mêlant loisirs et concerts. Les préventes sont ouvertes à Coutances, Montmartin-sur-Mer et Saint-Lô au tarif de 5€. Ce sera 7€ sur place samedi à partir de 18h sous les pylônes à Coutances.

CALVADOS

Vendredi, assistez au spectacle de l'humoriste Michael Gregorio au Zénith de Caen. Pour fêter ses 10 ans de tournée avec son équipe, il revient avec les meilleurs moments de ses trois précédents spectacles, des inédits et des surprises. C'est ce vendredi à 20h. L'entrée varie de 35€ à 47€.

A partir de vendredi et jusqu'à lundi, c'est le salon des vins et de la gastronomie à Caen. Vous pourrez découvrir de nombreux produits viticoles et gastronomiques vendredi de 17h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. L'entrée est à 6€.

ORNE

Ce lundi soir, assistez à l'avant-première du film «Triple 9» avec Casey Affleck et Kate Winslet. Michael Atwood et son équipe de flics corrompus attaquent une banque. Alors qu'il enquête sur ce hold-up, l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. C'est ce lundi soir à 19h45 au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Dimanche, assistez à un spectacle au Quai des Arts à Argentan. Suivez les aventures de Titi et Zinzin. Un spectacle musical plein d’humour, de tendresse, de poésie et de philosophie à découvrir en famille. C'est ce dimanche après-midi dès 16h. L'entrée varie de 6€ à 12€.