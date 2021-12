Le Normand Laurent Fabius devient président du Conseil Constitutionnel

Nommé par François Hollande, Laurent Fabius prend la tête du Conseil Constitutionnel, constitué de neuf membres (dont lui) et des anciens présidents de la République (Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy) , membres de droit mais qui ont décidé de ne pas y siéger ou qui n'y siègent plus. L'ancien maire du Grand-Quevilly, président de la Crea et député de Seine-Maritime y est nommé pour neuf ans.

Laurent Fabius et et les autres conseillers sont chargés de vérifier la constitutionnalité des lois votées par le Parlement. Et, depuis l'introduction en 2008 de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, qui autorise tout citoyen à saisir le Conseil s'il juge qu'une loi porte atteinte à ses droits, le travail du Conseil a pris de l'ampleur.