L'Agenda en Normandie : jeudi 3 mars

MANCHE

A partir de samedi, se tient le Festival Femmes dans la ville à Cherbourg-en-Cotentin. Deux thématiques seront à l'honneur pour cette 17ème édition, toujours placée sous le signe des droits des femmes et de l'égalité homme/femme. La semaine sera riche en rendez-vous et en animations. Le festival se clôturera par la course et marche contre le cancer du sein, la Cherbourgeoise. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est le 3ème Trail du Pays Saint-Lois à Saint-Lô. Au programme : trail des Képis de 31 km, trail des Dévidoirs Urbain de 15 km et trail des Sympas de 7 km. C'est une course au profit des Pupilles des Sapeurs-Pompiers et des Gendarmes. Le départ sera donné de la caserne des pompiers. Plus d'infos ICI

CALVADOS

A l'occasion du ¼ de finale de la Coupe de France de football, de 17h à 20h45 retrouvez Tendance Ouest en direct du car-podium Tendance Ouest devant le Stade Michel d'Ornano. Venez gagner de nombreux cadeaux pour encourager l'US Granville. Et dès 20h45, suivez le match en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Before Sommergeeks ce samedi à l'Espace Culturel de Bayeux. Retrouvez de 15h à 18h, les dessinateurs du Crou 14 et de l'ACCABD pour la création d'une fresque géante. Gargouille prodution pour un shooting photo du cosplay et un point info festival où vous pourrez vous essayer à un jeu et tenter de gagner votrr entrée au festival. Plus d'infos ICI

Le centre de loisirs nautiques d'Asnelles organise, ce dimanche, le championnat régional de char à voile. Rendez-vous, ce dimanche, de 13h à 17h30 à la plage d'Asnelles, c'est gratuit.

ORNE

Vendredi, un marché des producteurs de pays est organisé à Alençon. C'est un marché qui propose une large gamme de produits locaux ainsi que des animations thématiques et des animations en ville. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h à la Halle au Blé d'Alençon.

Tout ce week-end, la ville de Montilly-sur-Noireau accueille le chapiteau du 13ème festival internationnal du cirque de l'Orne. Toutes les infos et le programme complet sont à retrouver ICI ou en téléphonant au Comité des Fêtes.